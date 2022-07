Gol strepitoso del Manchester United di Ten Hag: da De Gea a Rashford in nove mosse (VIDEO)

L’azione parte da un lancio di De Gea a metà campo e poi si sviluppa quasi tutta di prima in maniera spettacolare. Battuto il Crystal Palace 3-1

A Manchester è già scoppiata la Ten Hag mania. In Australia il Manchester United ha superato in amichevole 3-1 il Crystal Palace e in Inghilterra sono impazziti per il secondo gol realizzato da Rashford. L’azione è meravigliosa, quasi tutta di prima, avviata con un lancio del portiere De Gea a metà campo, poi altro lancio verso la tre quarti e a questo punto la squadra va in porta quasi come se fosse il gioco della Settimana enigmistica “Unisci i puntini” con tocchi di Martial, Sancho, van de Beek che appoggia all’indietro a Rashford per un rigore in movimento.

Gli altri gol dello United sono stati Martial e Sancho. Ten Hag ha schierato la seguente formazione:

De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Malacia; McTominay, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.