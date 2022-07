Gazzetta: Spalletti spinge per trattenere Koulibaly, Adl si spingerà oltre il limite del tetto ingaggi

Per il senegalese non sono arrivate offerte, salgono le possibilità di intavolare una trattativa. Pronti 4 milioni per il rinnovo

Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita fa il punto sulla questione Kalidou Koulibaly. Per il difensore senegalese non sono arrivate offerte congrue.

“è passato l’intero mese di giugno e nessun club ha presentato un’offerta all’altezza delle richieste del Napoli – 40 milioni – per Kalidou Koulibaly”.

L’agente del difensore, Fali Ramadani, spinge per portarlo in un club più prestigioso del Napoli. Finora ha rimandato un incontro diretto con il presidente De Laurentiis per capire che margini ci sono per il trasferimento in altri club. Al momento nessuna pista si è rivelata concreta. Nell’ultimo incontro con il presidente, Ramadani

“sapeva già che il club azzurro era pronto ad offrire un quadriennale di rinnovo a quattro milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra che al momento Ramadani non ha voluto prendere in considerazione”.

Koulibaly sarebbe affascinato dall’opportunità di giocare nel Barcellona, ma i blaugrana hanno altri problemi da risolvere.

“Ed ecco dunque che col passare dei giorni salgono le possibilità di poter intavolare una trattativa per il rinnovo. Il Napoli ha fissato a 3,5 milioni di euro il tetto massimo per l’ingaggio, ma con la prima offerta da 4 milioni De Laurentiis ha mostrato a Koulibaly l’intenzione di fare un’eccezione per trattenerlo ancora al Napoli e far sì che diventi il capitano del prossimo lustro. Ancora quel tavolo di trattativa non è stato riaperto e non è nemmeno in programma a brevissimo un incontro fra le parti, ma ogni giorno che passa, Spalletti spera sempre più sia Kalidou il suo capitano. E se finora Spalletti non ha battuto ciglio con le partenze di Ospina, Insigne e Mertens, ora spinge la proprietà a tenere il difensore. Dunque negli equilibri da mantenere, anche a proposito di competitività, De Laurentiis può valutare di fare uno sforzo economico”.