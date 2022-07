Gazzetta: Spalletti spinge per Deulofeu-Barak. Se parte Osimhen la scelta è Broja. Per la fascia spunta Kostic

Sulla rosea i possibili nomi per il mercato che hanno il gradimento del tecnico. In attesa che si definiscano le uscite e la questione Osimhen

La Gazzetta dello Sport fa una panoramica sui nomi indicati da Spalletti per il mercato. Innanzitutto a centrocampo. Se dovesse partire Fabian Ruiz, il preferito sarebbe Barak.

“E allora ecco che a centrocampo, settore nel quale qualcuno alla fine partirà, diventa importante un profilo come il ceco del Verona Antonin Barak, fra i primi della lista. Anche perché se partisse uno come Fabian Ruiz, significa dover rimpiazzare anche i 7 gol segnati dallo spagnolo in una squadra che ha fatto poche reti con gli esterni offensivi e dunque dovrà reinventarsi vie del gol”.