Gazzetta: Spalletti ricuce lo strappo con Osimhen e parla al gruppo: «State uniti»

Stretta di mano tra il tecnico ed il suo attaccante. Al mattino, invece, Spalletti ha riunito calciatori e staff per un discorso motivazionale

Lo “strappo” tra Spalletti e Osimhen è stato ricucito. Il tecnico aveva allontanato il nigeriano dall’allenamento, domenica, perché aveva parlato un po’ troppo rispetto al suo gradimento, ma ieri la pace era già fatta, racconta la Gazzetta dello Sport.

“Finito l’allenamento mattutino, ieri Luciano Spalletti ha fatto un passo significativo verso Victor Osimhen, proprio mentre il nigeriano – che non si era risparmiato durante la parte atletica – era appoggiato al palo della porta quasi stremato. L’allenatore del Napoli è corso incontro al suo centravanti, gli ha teso la mano e lo ha alzato di peso così da sigillare una intesa che l’alterco del giorno precedente non ha scalfito”.

La Rosea racconta anche un altro episodio, che ha visto protagonista l’intero gruppo:

“Di primo mattino, infatti, il tecnico azzurro ha radunato il Napoli a centrocampo sul terreno di gioco del “Patini” di Castel di Sangro: tutti in cerchio, staff e calciatori, e lui nel mezzo per un discorso breve ma incisivo. Prima ancora però di parlare al cuore dei suoi uomini, l’allenatore del Napoli ha stretto la mano a ciascun componente del gruppo proprio a sottolineare il comune senso di appartenenza al progetto. Spalletti ha ovviamente illustrato quello che sarebbe stato il menù del giorno (a proposito, nel pomeriggio ha concesso a sorpresa mezza giornata libera) ma soprattutto ha chiesto di «essere uniti, di fare gruppo». Nulla di particolare, ma comunque un segnale importante lanciato alla squadra in un momento specifico”.