Gazzetta: “L’agente di Dybala ora vuole dire sì all’Inter ma le condizioni sono cambiate”

Dybala è ancora disoccupato, i giornalisti italiani non riescono a farsene una ragione come si trattasse di Maradona, Zico, Mbappé, Benzema. Oggi scrive la Gazzetta:

Fosse per lui, oggi sarebbe già un giocatore dell’Inter. Se non lo è, è solo perché il suo agente Jorge Antun ha preso tempo un mese fa di fronte all’ultima offerta nerazzurra. Questo nonostante il suo assistito avesse già scelto l’Inter a 360 gradi, abbracciato il progetto sportivo e soprattutto l’idea di firmare con la società che più di ogni altra l’aveva cercato, al punto di mettere nero su bianco ben tre offerte. Oggi Antun ha fatto retromarcia. Quell’offerta inizialmente non accettata – 5 milioni di euro più bonus – ora andrebbe più che bene. Peccato che nel frattempo è cambiato il mercato e soprattutto sono mutate le condizioni dell’Inter, che ha piazzato dentro Appiano Gentile quell’armadio di Lukaku.