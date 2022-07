Gazzetta: la clausola per Kim potrà scattare solo a partire dalla fine della stagione 2023-24

Il coreano firma un triennale con opzione per il biennio successivo. Guadagnerà 2,5 milioni. Il Napoli pagherà la clausola al Fenerbahce in due anni

Kim è finalmente un giocatore del Napoli, anche se non ancora in via ufficiale. Ieri il coreano si è sottoposto alle visite mediche ed ha raggiunto i nuovi compagni in ritiro, a Castel di Sangro. La Gazzetta dello Sport dà i dettagli relativi al contratto che firma il coreano.

“L’ex centrale del Fenerbahce avrà un contratto triennale con opzione per il biennio successivo e guadagnerà circa 2,5 milioni di euro. Per assicurarsi le prestazioni di Kim, il Napoli ha pagato l’intero importo della clausola rescissoria al club turco (quasi 20 milioni di euro) ma è riuscito ad ottenere una dilazione e verserà la cifra in due rate”.

Nel contratto è prevista una clausola valida per l’estero.

“Nel contratto di Kim è prevista, a quanto pare, una nuova clausola rescissoria, stavolta di circa 45 milioni di euro, che però dovrebbe scattare soltanto a partire dalla fine della stagione 2023-24 ed essere valida soltanto all’estero perché il Napoli, dopo il passaggio di Higuain alla Juventus, ha sempre voluto evitare di subire un altro sgarbo da parte di una rivale italiana. Dunque, si tratta di un accordo molto dettagliato, ma che evidenzia anche in ogni sua parte la volontà di De Laurentiis, e del d.s. Giuntoli, di puntare forte su questo difensore che ha impressionato tutti al suo primo anno in Europa”.