Gazzetta: Koulibaly non è tipo da mettersi all’asta, può rimanere a scadenza per rispetto di Napoli

La Gazzetta riporta le parole di Giuntoli su Koulibaly, l’offerta da 6 milioni netti l’anno per cinque anni. E scrive:

La Juve da parte sua aveva prefigurato un triennale da oltre 8 milioni netti a stagione. Ma non è tipo da mettersi all’asta, l’uomo Koulibaly, piuttosto sta riflettendo se fra Barcellona o Chelsea nel suo futuro c’è lo stimolo per una nuova esperienza. Al momento resta sempre la possibilità che vada a scadenza, per rispetto della città, ma fra un anno vorrà decidere il suo futuro altrove.

Queste le parole di Giuntoli ieri in conferenza stampa:

Per Koulibaly non sono arrivate offerte speciali da nessun club, ma non nego che stiamo parlando sempre con lui. Il presidente gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, netti, senza bonus, parenti a 60 milioni lordi, offrendogli anche un futuro da dirigente del club, perché si è distinto in campo e fuori, se l’è meritata la proposta incredibile da parte del presidente, che è molto generoso ma anche molto attento ai conti. È come se prendesse il doppio rispetto a prima.