Gazzetta: Kim, continuo scambio di documenti per definire le clausole, possibili visite mediche in due tempi

Visti i tempi lunghi, il giocatore potrebbe svolgere una prima parte delle visite mediche in Portogallo per poi arrivare al più presto in Italia. Si attende l’ok

La trattativa per portare Kim al Napoli continua. Non ci sono complicazioni particolari, scrive la Gazzetta dello Sport, ma un continuo scambio di documenti per modellare le clausole del contratto. Il giocatore potrebbe sostenere le visite mediche in due puntate, per accelerare sui tempi.

“Non pare ci siano complicazioni, ma la difficoltà nel fissare una serie di clausole, tradotte anche in inglese, porta le parti a uno scambio continuo di documentazione, mentre il difensore asiatico si trova a Lisbona e aspetta l’ok dei suoi agenti per volare in Italia e unirsi alla sua nuova squadra nel ritiro di Castel di Sangro. E, vista l’attesa, è possibile che il giocatore svolga una prima parte delle visite mediche in Portogallo per poi arrivare al più presto in Italia”.