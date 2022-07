Gazzetta: il Napoli ha bloccato Acerbi solo per non restare spiazzato se fallissero le altre trattative

La Lazio potrà chiedere al massimo 5 milioni, anche se il Napoli vorrebbe darne di meno. Il giocatore ha dato il suo gradimento alla meta

Il Napoli lavora al post Koulibaly. Tra i nomi in ballo anche quello del difensore della Lazio Francesco Acerbi. La Gazzetta dello Sport scrive che il sondaggio è soltanto un modo, per il club di De Laurentiis, di restare con le spalle coperte qualora non andassero in porto altre trattative. Il preferito resta Kim, del Fenerbahce.

“Il centrale della Lazio Francesco Acerbi da tempo è in rotta con la tifoseria ed è in partenza da Roma. Il Napoli ha fatto un sondaggio con l’agente Federico Pastorello trovando il gradimento del giocatore. Parliamo di un classe 1988 per il quale la Lazio potrà chiedere al massimo 5 milioni anche se il Napoli vorrebbe darne meno. Ma il sondaggio Acerbi serve al club per non restare spiazzato se non andassero in porto altre trattative”.

In pole, nei piani del club, resta Kim, del Fenerbahce, con cui ieri è andato in scena un contatto ufficiale. Il Napoli prova a ridurre le pretese del club, che chiede 20 milioni per la clausola rescissoria. Sono all’opera gli intermediari, ma l’operazione sarà lunga, ecco perché il club si è cautelato con Acerbi.

“Il giocatore ha una clausola rescissoria da 20 milioni. Il Napoli vuole arrivare massimo a 15 con formule di pagamento agevolato. Non sarà semplice ma sono in azione degli intermediari, gli stessi che nell’estate del 2019 favorirono il passaggio di Eljif Elmas dallo stesso club al Napoli. Servirà tempo per chiudere una operazione complessa del genere. Pertanto, il Napoli si è cautelato con la disponibilità di Acerbi”.