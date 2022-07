CorSport: call tra Napoli e Fenerbahce per Kim, Giuntoli tratta per ridurre la clausola di 20 milioni

In lizza ci sono anche Acerbi, valutato 4 milioni, che ha già dato il suo ok e Cissè dell’Olympiacos Milenkovic aspetta Juve e Inter

Per il post Koulibaly le strade del Napoli portano a Kim, Acerbi o Cissè. Il Corriere dello Sport scrive che ieri c’è stata una call per tentare di chiudere con il sudcoreano del Fenerbahce.

“Ieri è andata in scena una call con il Fenerbahce per affrontare il tema Kim Min-jae, il gigante coreano che piace moltissimo e che può essere liberato con il versamento della clausola rescissoria di 20 milioni inserita nel suo contratto. Il prediletto è lui. Ma in lista resistono Francesco Acerbi della Lazio e Pepe Cissè dell’Olimpiacos, guarda caso compagno della Nazionale senegalese”.