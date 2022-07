Gazzetta: a 5 giorni da Dimaro, il mercato del Napoli è bloccato, toccherà a Spalletti inventarsi soluzioni

Si attendono le uscite per procedere con gli acquisti individuati. Sono andati via cinque giocatori in scadenza, ne sono arrivati 2 più Gaetano e Zerbin

Con il mercato del Napoli fermo in attesa delle cessioni, toccherà a Luciano Spalletti inventarsi nuove soluzioni con la rosa che ha a disposizione e senza i cinque giocatori che sono andati via perché arrivati a scadenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Mercato bloccato, in attesa delle uscite e dunque a cinque giorni dall’avvio del ritiro di Dimaro, in Trentino, il Napoli della prossima stagione è ancora legato a tante varianti e solo dopo le cessioni il presidente Aurelio De Laurentiis darà il suo ok a nuovi acquisti, che in qualche modo il diesse Cristiano Giuntoli ha individuato, discutendone con la proprietà e anche con il tecnico Luciano Spalletti. E proprio all’allenatore toccherà “inventarsi” nuove soluzioni, con la rosa attualmente a disposizione, che ha perso i cinque calciatori a scadenza di contratto: Mertens, Insigne, Ghoulam, Ospina e Malcuit, integrati sinora da Olivera e Kvaratskhelia, neo acquisti, e dai giovani “rientrati” Gaetano e Zerbin”.