Esordio alla grande di Insigne, il Toronto suo e di Bernardeschi vince 4-0 (VIDEO)

Partita decisa nel primo tempo. Per Lorenzo un delizioso assist, per l’ex Juve un assist e un gol. Entrambi sostituiti all’inizio della ripresa

Eccellente esordio di Lorenzo Insigne in Mls. Il suo Toronto – che naviga nei bassifondi della classifica – ha battuto 4-0 lo Charlotte con un primo tempo strepitoso. Tutti i quattro gol sono stati infatti segnati nei primi 45 minuti. Lorenzo non ha segnato ma ha fornito l’assist del 4-0 con un tocco delizioso che ha liberati Bradley davanti al portiere avversario. Ottima anche la prestazione di Bernardeschi (con il numero 10) che ha segnato un gol – di sinistro – e servito un assist su calcio d’angolo. La partita si è sbloccata al quarto minuto con un fortunoso rimpallo che ha mandato in rete Osorio: il classico gollonzo.

Sia Insigne sia Bernardeschi sono poi sostituiti alla fine del primo tempo. Criscito ha giocato 77 minuti.