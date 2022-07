È un Monza modello Milan: Berlusconi indicato come presidente, Galliani vicepresidente vicario

Gli azionisti di Fininvest cambiano lo statuto del Monza e la governance del club. Il nuovo modello ricalca fedelmente quello che ha fatto grande il Milan

È Calcio & Finanza a ripotare la notizia di Radiocor sulla nuova governance del Monza, che si confà al modello che ha fatto grande il Milan: Silvio Berlusconi è stato indicato come presidente del club dall’assemblea degli azionisti di Fininvest «sia per tutti i meriti acquisiti sia in quanto persona che si colloca al vertice della catena partecipativa di controllo».

La holding che controlla il Monza ha introdotto anche la figura del vicepresidente vicario, che non a caso sarà Adriano Galliani, così com’era al Milan. Il vicepresidente vicario ha gli identici poteri del presidente. Ultima modifica riguarda Paolo Berlusconi, insignito della carica di presidente onorario.