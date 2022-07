Dotto su Dybala: a Roma scoprirà se ha la stoffa dell’eroe. Non accettare la 10 di Totti è stato un errore 

Sul Corriere dello Sport un editoriale a firma di Giancarlo Dotto su Paulo Dybala, appena sbarcato alla Roma. A 28 anni l’argentino ha davanti a sé un’occasione unica: la consacrazione in una piazza appassionata come quella della Capitale.

“Raccontato come un talento immane, ma ondivago o comunque fragile, che sia di testa o di fisico, il ragazzo può affrontare oggi la sfida più esaltante della sua vita. Misurare il livello della la sua personalità, capire chi è veramente Paulo Dybala e cosa potrebbe diventare. Mai il suo arrivo in una piazza era stato accompagnato da un’attesa tanto morbosa. Mai gli era stato chiesto d’incarnare la figura di un eroe. Glielo chiedono nella città dei gladiatori. Nei prossimi tre mesi a Roma, esauriti i giochi di parola sulla “Joya”, la Joya ne saprà di sé come uomo e come calciatore più di quanto ne abbia saputo in tutti gli anni passati. Non tutti hanno la stoffa dell’eroe. L’orgoglio smisurato di andare incontro al desiderio e al delirio di centomila. Mourinho ne ha anche troppa di stoffa, Dybala lo scoprirà strada facendo”.