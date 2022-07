Di Marzio: per Dybala al Napoli c’è l’ostacolo diritti d’immagine

Per il difensore centrale la prima scelta del Napoli è Kim dal Fenerbahce. che costa 20 milioni e guadagna 2.2. Altrimenti c’è Acerbi che piace a Spalletti

Di Marzio: Dybala è a Torino. Napoli e Roma ci stanno pensando. Nel Napoli c’è la difficoltà dei diritti d’immagine che valgono tanti milioni di euro, il Napoli vuole sempre il 100%. Lo vedo un ostacolo per la realizzazione positiva di questa operazione. Per la Roma ci sono stati contatti ma sembra che sia legata alla partenza di Zaniolo. Oggi su Zaniolo non ci sono offerte da parte della Juventus. Roma e Napoli stanno pensando più seriamente a Koulibaly.

Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Kim del Fenerbahce, costa 20 milioni di euro, guadagna 2.2, c’è anche il Rennes. Altrimenti c’è la quotazione Acerbi, credo che Spalletti possa dare un ok anche convinto.