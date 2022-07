Di Marzio: la Roma ha offerto a Dybala tre anni a 6 milioni, la risposta in queste ore

Se non dovesse andare in porto, gli resterebbe solo il Napoli. In caso di esito positivo, andrebbe a far coppia con Abraham agli ordini di Mourinho

Dybala e la Roma: un matrimonio in dirittura d’arrivo. Domenica è stato il giorno in cui la società giallorossa ha sferrato l’iniziativa per l’ex numero 10 della Juventus. Gianluca Di Marzio scrive che la Roma ha offerto a Dybala un contratto di tre anni a 6 milioni di euro (bonus compresi) e aspetta un risposta definitiva nel giro di qualche ora. Nel caso in cui l’argentino non accettasse, gli resterebbe solo il Napoli. Altrimenti si trasferirebbe alla corte di Mourinho e sarebbe la seconda punta alle spalle di Abraham.

