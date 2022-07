Di Marzio: Koulibaly ha resistenze a vestire una maglia italiana diversa dal Napoli

«La Juve con Ramadani ha parlato anche di Milenkovic. Higuain andò via perché c’era la clausola. Il Napoli non venderebbe facilmente Koulibaly alla Juventus»

Tormentone Koulibaly. Gianluca Di Marzio ha dichiarato che l’incontro di questa sera della Juventus con l’agente Ramadani non ha riguardato solo Koulibaly ma anche Milenkovic.

«La Juventus prova a sondare il terreno per l’eventuale partenza di De Ligt. L’operazione Koulibaly alla Juventus è molto complessa per ovvie ragioni. Il calciatore ha molte resistenze a vestire una maglia italiana diversa dal Napoli. Non dimentichiamo che Higuain andò via perché c’era la clausola. Il Napoli non venderebbe facilmente Kalidou alla Juventus. E poi il giocatore aveva dato il proprio gradimento al Barcellona. E un’operazione complessa».