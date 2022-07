Di Marzio: il Napoli prepara l’assalto a Raspadori, 30 milioni (il giocatore è favorevole)

La cifra per portare via il giocatore dal Sassuolo si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli sarebbe comunque disposto a offrire e spendere per assicurarsi l’attaccante. Lo stesso presidente De Laurentiis ha spiegato che vuole investire sui giovani e per questo Raspadori potrebbe essere un profilo che farebbe al caso del Napoli.

Dal canto suo il giocatore ha anche detto sì a un eventuale trasferimento in azzurro, ma per chiudere il cerchio serve l’approvazione anche del Sassuolo. I neroverdi dopo aver salutato Scamacca non vorrebbero perdere anche Raspadori e per questo al momento potrebbe essere in salita la trattativa, che comunque è bene specificare entrerà nel vivo solamente in futuro.