De Ligt preferisce il Bayern, il Chelsea pronto a presentare al Napoli un’offerta per Koulibaly

La Stampa scrive che il Chelsea, preoccupato delle voci di mercato che danno De Ligt più interessato al Bayern Monaco che ad un passaggio in Premier, sta valutando un nuovo affondo per Kalidou Koulibaly.

“secondo accreditate fonti tedesche, nonostante le seduzioni della Premier League – Chelsea in prima fila, poi Manchester City e Manchester United – l’olandese ha assegnato la priorità al Bayern Monaco e la sua agente, Rafaela Pimenta, tesserà adesso i fili della trattativa tra club approfittando del blitz di sabato alla Continassa per le firme di Paul Pogba. Non solo: il Chelsea, spiazzato da questa scelta, è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Napoli per lo stesso Koulibaly (e al City per Nathan Aké) mentre De Laurentiis, pur di trattenere il suo campione, medita uno strappo al salary cap azzurro proponendo il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno con un ingaggio di 5 milioni a stagione più uno di bonus”.