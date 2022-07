D’Amico: «Dybala dovrà accontentarsi di una piazza e di un salario inferiori alle aspettative»

L’agente di Insigne: «Koulibaly andrà a scadenza, altrimenti non avrebbe rifiutato la Juventus. Il futuro del calcio è il Nord America. Toronto si è bloccata per Lorenzo»

Andrea D’Amico, uno degli agenti di Lorenzo Insigne, ospite a La Politica nel pallone su Gr Parlamento. Ha parlato di Insigne ma anche del Canada nuova meta dei calciatori.

“L’inserimento di Insigne a Toronto sta andando bene, abbiamo avuto una accoglienza incredibile, La città si è bloccata. Sembrava di essere a Mergellina. C’è stato grande entusiasmo anche per Mimmo Criscito.

Credo che Insigne andrà ancora in Nazionale. La Serie A sembra un campionato più performante, intanto il Canada andrà ai Mondiali e noi no. Lorenzo ha parlato con Mancini prima di andare in Canada, può tornare utile a Mancini.

“Bernardeschi? Arriveranno altri italiani nella Mls, ma non voglio sbilanciarmi finché le operazioni non saranno chiuse. Al momento posso dire che arriveranno altri giocatori importanti.

“Il futuro del calcio mondiale è in Nord America che ospiterà i Mondiali nel 2026. Ci sono disponibilità economiche importanti e ricordiamo che le proprietà americane hanno comprato più di 9 squadre italiane tra Serie A e B.

“Alla fine Dybala dovrà accontentarsi di una piazza e un salario inferiore rispetto alle aspettative. Koulibaly? La sensazione è che andrà a scadenza con il Napoli, altrimenti non avrebbe mai detto di no alla Juventus.

Osimhen? Sono poche le piazze dove può andare:in Inghilterra al Bayern o in una biga spagnola.

Prima o dopo si arriverà a una Superlega internazionale che diventerà l’Nba del calcio. Mi rendo conto che ci sono tanti nostalgici, ma il sistema è anacronistico”.