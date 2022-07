Damascelli: perché stupirsi per il ko di Pogba? A Manchester era sempre in infermeria, è quasi cotto

Qual è la sorpresa nel nuovo infortunio di Pogba? Pure a Manchester era sempre in infermeria. Lo scrive, su Il Giornale, Tony Damascelli.

“Non vedo la sorpresa, non capisco lo stupore”.

“In effetti è sufficiente dare una controllata allo storico degli infortuni del “polpo” per rendersi conto che lo stesso è in pericolosa via di cottura. Così, infatti, segnala lo score: dal momento del Covid, Pogba è stato per 181 giorni in cassa mutua, saltando trentadue partite con il Manchester United. Infortuni vari ma indicativi e preoccupanti che hanno interessato i muscoli del polpaccio (31 giorni di stop e 5 gare out), due lesioni rotulee (febbraio e dicembre 2021, 85 e 37 giorni senza football e fuori per 24 partite; lesione alla caviglia, novembre 2020, 13 giorni fermo e 3 gare a riposo). Tralascio la parte precedente con numerosi problemi alle caviglie, alla schiena e vari affaticamenti muscolari, il quadro non era e non è rassicurante ma i controlli al J Medical, con l’utilizzo di macchinari di altissima qualità, non hanno evidenziato alcun problema”.

“I guai del francese erano previsti e prevedibili, alcuni colleghi inglesi avevano messo sull’avviso, il francese dovrà allenarsi sul serio e recuperare energia fisica e mentale, la vita dolce (non dolce vita) di Manchester può aver lasciato il segno”.