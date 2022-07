Dalla Turchia: Kim ieri non si è allenato col Fenerbahce, sta trattando il suo trasferimento

Lo rivela A Spor su Twitter. Il sudcoreano è uno degli obiettivi del Napoli per la sostituzione di Koulibaly

Il difensore sudcoreano Kim-Min Jae, tra gli obiettivi del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly, nella giornata di ieri non ha partecipato all’allenamento del Fenerbahche perché sta trattando il suo trasferimento in azzurro. Lo fanno sapere i media turchi, in particolare A Spor.

🇰🇷 Kim Min-Jae, Fenerbahçe’nin bugünkü idmanında yer almadı! ❌ 🗨️ Güney Koreli futbolcu transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/N9dYHS5fmd — A Spor (@aspor) July 13, 2022