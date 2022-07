CorSport: Roma e Bodo ai ferri corti, il Napoli si inserisce nella corsa per Solbakken

I due club hanno un pessimo rapporto dopo la Conference. L’attaccante ha un accordo con la Roma ma l’affare rallenta. Il Napoli prova ad approfittarne

Ieri Gianluca Di Marzio ha scritto che Solbakken ha incontrato la Roma, ma che piace anche al Napoli, che si è messo di mezzo nella trattativa. Il Corriere dello Sport oggi scrive che l’affare per portarlo in giallorosso è complesso per via degli strascichi ancora in essere della lite Roma-Bodo.

“Il club giallorosso ha un accordo con lui da mesi, da marzo, ma il problema è con il Bodo: strascichi della lite andata in scena ad aprile, dopo i quarti d’andata di Conference. Il contratto di Solbakken scadrà il 31 dicembre e ciò significa che lui potrebbe trasferirsi a zero sin da gennaio 2023: Mourinho lo vorrebbe subito, legittimamente, ma i pessimi rapporti tra le due società stanno rallentando tremendamente l’affare. Ola, tra l’altro, è stato avvistato domenica a Roma: un blitz fulmineo, andata e ritorno in giornata con un jet privato per rompere lo stallo. In Norvegia dicono che ormai sia prossimo a raggiungere Mou, ma sullo sfondo è piombato il Napoli: pronto a investire quel paio di milioni che servono a liberarlo subito e soprattutto a offrirgli la Champions. Il tappo? Manco a dirlo: le cessioni. La cessione di Politano, nello specifico”.