CorSport: Politano a colloquio con Giuntoli. Cade la pista Valencia, è tutto rimandato

L’attaccante vuole andar via. C’è stato qualche discorso con il Milan, nelle ultime settimane, ma il manager è impegnato in Turchia per affari

Ieri anche Matteo Politano si è unito al Napoli in ritiro a Dimaro. Il Corriere dello Sport racconta di un colloquio con Giuntoli che ha avuto per oggetto, con ogni probabilità, la sua richiesta di cessione.

“La trafila dei test, i controlli e per finire un lungo colloquio con il ds Giuntoli: difficile davvero che abbiano chiacchierato delle vacanze a Formentera. Facciamo anche impossibile considerando che il giocatore ha chiesto la cessione”.

Il Napoli non intende svenderlo. Il prezzo fissato è di 15-20 milioni. Intanto, però, la pista Valencia non è più in essere.

“il Valencia di Gattuso, molto interessato a Matteo, ha chiuso con il Milan l’acquisto di Castillejo. Ruolo: ala destra, esterno destro offensivo, il medesimo del giocatore del Napoli. Va da sé che il club spagnolo, non godendo di una situazione economica esattamente florida, abbia insomma consegnato all’ormai ex rossonero il posto che Rino ha provato a destinare al suo vecchio pupillo. Capitolo chiuso e via a cercare un’altra soluzione: qualche discorso è andato in scena già nelle scorse settimane proprio con il Milan, ma in questi giorni il suo manager Giuffredi è impegnato in Turchia alla definizione dell’affare-Pezzella con il Fenerbahce. Tutto rimandato. E via a chiacchierare con Giuntoli per fare il punto della situazione”.