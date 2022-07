CorSport: la Juve ha salutato Dybala con una lettera, il Napoli non ha speso una parola su Mertens

Dybala e Mertens sono arrivati a scadenza. Ma mentre la Juventus ha salutato il suo giocatore, dal Napoli non è stata spesa neanche una parola sul belga. Il Corriere dello Sport scrive:

“La scadenza ufficiale del contratto di Mertens, il principe azzurro del gol del Napoli, è arrivata come uno di quegli splendidi tramonti che lui e i suoi amici ammirano al Café del Mar di Ibiza in questi giorni di vacanza. Già: però senza applausi. La Juve ha salutato Dybala con una lettera, con un «Suerte Paulo» che fa tanto adios senza rancore, mentre sul fronte azzurro per il momento non è stata spesa una parola (mica è detto che non accadrà, eh): né per Dries, l’uomo che detiene i record di gol della storia del club in campionato, nelle coppe europee e in totale; né per Ospina, Malcuit e Ghoulam, gli altri contratti tramontati”.