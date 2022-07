CorSport: in caso di cessione di Milinkovic, la Lazio tenterebbe l’assalto a Zielinski 

Per il centrocampista biancoceleste non ci sono offerte, solo interessamenti da club di Premier che lui non gradisce. Per Piotr sarebbero pronti 30 milioni

Sul CorSport il dilemma del mercato della Lazio: “Milinkovic sì, Milinkovic no”. Per il centrocampista biancoceleste non sono arrivate offerte. Ma poiché non ha intenzione di rinnovare, questa sarebbe l’ultima possibilità, per Lotito, di cederlo guadagnandoci qualcosa.

“Se non accadrà, si allineerà al nuovo progetto. In questo caso, paradossalmente, i grattacapi li avrebbe Lotito. Si assicurerebbe la permanenza di Milinkovic, ma rinuncerebbe all’ultima occasione per venderlo a cifre multimilionarie. Sergio è in scadenza nel 2024 e la possibilità che firmi il rinnovo è sempre più remota stando a quanto filtra dal suo entourage. Non c’è una deadline di mercato oltre la quale la società non ascolterà eventuali offerte. Il mercato si concluderà l’1 settembre, in pieno campionato. Lotito non è nelle condizioni ideali per dettare aut aut e Kezman, manager di Sergej, vuole tenere ogni pista aperta”.

“Non ci sono off erte ufficiali, ci sono manifestazioni d’interesse e rimbalzano dalla Premier. Arsenal e Newcastle sono i club che si sono fatti avanti con il procuratore. Non sono destinazioni gradite al giocatore, vuole esibirsi in Champions”.