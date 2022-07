Corsport: considerati i debiti, vendere l’Inter frutterebbe 680 milioni (a Zhang ne rimarrebbero 230)

Se fosse valutata 1,2 miliardi (come il Milan), ci sarebbero da scontare debito (370) e disequilibrio finanziario (100-150), da svincolare il pegno con OakTree (292) e riacquistare le quote di LionRock (160)

L’Inter potrebbe essere venduta. Repubblica e Corriere dello Sport scrivono di un interessamento dei fondi.

Sul Corriere dello Sport la solita interessantissima analisi di Alessandro Giudice per distacco la voce più interessante del cosiddetto giornalismo economico-finanziario applicato al calcio.

Da un lato, il management concluse in estate due enormi operazioni, cedendo Lukaku al Chelsea per 115 milioni e Hakimi al Psg per 67. Dall’altro, la proprietà ottenne dal fondo Oaktree Capital, a fronte del pegno delle azioni, un prestito da 292 milioni di cui solo 75 milioni sono scesi all’Inter, dando ossigeno alle casse del club mentre 130 risultavano ancora sui conti della controllante lussemburghese lo scorso dicembre consentendo a Zhang ulteriori spazi di manovra. L’Inter ha poi rifinanziato i bond (375 milioni) in scadenza a fine 2022 e una linea di credito (50 milioni) con le banche, consolidando la struttura finanziaria e alleggerendo il fabbisogno finanziario di breve periodo.

Se un potenziale compratore (quale potrebbe essere Investcorp) valutasse il club ai livelli appena negoziati dal Milan (1,2 miliardi) dovrebbe scontare il debito finanziario (circa 370 milioni) oltre probabilmente qualcosa per tenere conto del disequilibrio finanziario (diciamo 100/150 milioni). Con i 680 milioni che rimarrebbero, Zhang dovrebbe svincolare il pegno di quote rimborsando il finanziamento Oaktree (292 milioni) oltre a riacquistare le quote dal socio di minoranza LionRock per 160 milioni. Rimarrebbe, quindi, con circa 230 degli oltre 700 milioni investiti nell’Inter. Sarà pronto ad accettare la fine dell’avventura?