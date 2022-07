La Serie A fa gola ai fondi, l’Inter è il primo obiettivo

I fondi sull’Inter, ne scrivono Corriere dello Sport e Repubblica. Per ora nessuna conferma ma anche nessuna smentita. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo:

l’Inter è nel mirino di gruppi finanziari, e tra questi ci sarebbero i due “bidders”, seguiti da Goldman Sachs, che avevano presentato un’offerta congiunta per il Milan di Elliott (poi ceduto a RedBird): Investcorp, società del Barhain e Ares Capital, holding americana.

Investcorp, uffici anche nella Grande Mela, ha un patrimonio di quaranta miliardi di dollari, punta a salire a cento nei prossimi anni e sfidare i cugini arabi protagonisti con Psg e Manchester City, e il fondo Pif che ha acquisito il Newcastle. Sono fondi sovrani che utilizzano ricavi dalla vendita di petrolio e gas, mentre Investcorp gestisce il patrimonio di emiri. Lo stesso vale per Ares, che ha clienti privati.

Per entrambi la Serie A resta bersaglio ambito per due motivi: politici e economici. Gli emiri puntano a sviluppare relazioni in Europa, offrire una immagine più rassicurante anche per uscire dall’isolamento del duopolio Usa-Cina.