CorSera: contatti del Napoli con Acerbi, ma Spalletti non è convinto per l’età

“Attacco ma anche difesa, visto il vuoto lasciato da Koulibaly. Il Napoli ha incassato dal Chelsea 40 milioni e deve trovare il sostituto. Dal Brighton sta per arrivare Ostigard ma il d.s. Cristiano Giuntoli è al lavoro per un rinforzo di maggiore spessore ed esperienza. Contatti con Acerbi, ma l’età del giocatore (31 anni) non convince Spalletti. L’obiettivo dichiarato dal club è il sudcoreano Kim del Fenerbahce: i turchi chiedono il pagamento di una clausola rescissoria di 20 milioni. Pape Cisse dell’Olympiakos l’ultima idea”.