CorSera: all’arrivo a Dimaro Adl formalizzerà a Dybala l’offerta preannunciata solo telefonicamente

L’arrivo del presidente a Dimaro potrebbe essere la svolta concreta per l’argentino. La prossima settimana incontro Monza-Napoli per Petagna

Sul Corriere della Sera qualche notizia sul mercato del Napoli. Innanzitutto su Petagna. Il Monza sembra intenzionato a chiudere per l’attaccante del Napoli: l’incontro tra Galliani e Giuntoli arriverà la prossima settimana. Ma anche su Dybala. Il quotidiano scrive che l’offerta del Napoli per l’argentino per ora si è limitata ad un sondaggio telefonico ma che con l’arrivo di De Laurentiis a Dimaro la proposta potrebbe essere formalizzata in modo concreto.

L’orientamento della società di Berlusconi è piuttosto quello di inserire giovani e italiani: la prossima settimana Adriano Galliani incontrerà il Napoli per chiudere l’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto di Petagna. Il Cholito Simeone il possibile erede. Dopo la partenza di Koulibaly, ieri a Londra per le visite mediche, il Napoli è a caccia al sostituto. A Dimaro Luciano Spalletti ha dato la benedizione all’affare Kim, seguito anche dal Rennes. «Ha giocato in campionati diversi dal nostro ma Kim è un calciatore da Napoli e da Champions League». Chissà se con l’arrivo del presidente De Laurentiis nel ritiro della squadra verrà formalizzata a Dybala l’offerta per ora preannunciata solo telefonicamente.