CM.com: il Napoli studia le strategie per ingaggiare Navas e Kepa, Meret potrebbe partire

Oltre ai nomi di Navas e Kepa, sul taccuino di Giuntoli ci sono anche quelli di Neto e Trapp. L’obiettivo più concreto è Kepa

Calciomercato.com fa il punto sul mercato del Napoli per quanto riguarda la porta. C’è ancora da rimpiazzare Ospina e Meret non ha ancora firmato il suo rinnovo. Non è detto che il friulano resti in azzurro.

“Il nuovo contratto non è stato firmato nonostante l’accordo, l’estremo difensore è in attesa di capire il suo ruolo all’interno del Napoli che verrà. Così potrebbe seriamente chiedere la cessione. Però, arrivati a quel punto, dovrà portare l’offerta di una squadra, ma ad oggi non c’è nessuno sulle sue tracce in maniera concreta”.

Il Napoli continua la sua ricerca senza fretta, “il nuovo portiere potrebbe anche arrivare verso la fine del mercato”. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono quelli di Kepa, Keylor Navas, Neto e Trapp.

Lo stipendio di Navas è troppo alto per il Napoli, quindi, scrive Calciomercato.com,

“si tenta la soluzione in stile Anguissa: un prestito con ingaggio condiviso con il club di riferimento. Stessa operazione che porterebbe Kepa in azzurro. Attualmente il basco guadagna circa 9 milioni, ma è disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare ad essere protagonista. Lo farebbe a Napoli: gli azzurri preparano l’ingaggio condiviso pagando 3 milioni di stipendio per prenderlo una stagione in prestito. È l’obiettivo numero uno. Neto rappresenta l’alternativa low cost, è in uscita dal Barcellona che è pronto a liberarlo a zero. Poi c’è Trapp tra le altre soluzioni studiate: il Napoli offrirebbe 5 milioni al calciatore dell’Eintracht e lo prenderebbe a titolo definitivo. L’ingaggio è anche alla portata, al di sotto dei 3 milioni annuali. L’obiettivo più concreto comunque resta Kepa e i buoni rapporti con il Chelsea (ultimo trasferimento quello di Koulibaly) potrebbero favorire il Napoli in questa trattativa”.