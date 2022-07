Casini: «Accordo Sky-Dazn? Noi siamo pronti, ma devono trovare l’intesa»

Il presidente Lega Serie A: «In Assemblea abbiamo discusso del bando per gli highlights a pagamento, siamo pronti per bandire»

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha commentato le indiscrezioni su un possibile accordo tra Dazn e Sky. Al termine dell’Assemblea di oggi, Casini ha dichiarato:

Sull’incontro di oggi tra i club:

«E’ stata un’assemblea rapida, è stato discusso il tema del bando per gli highlights a pagamento della Serie A per 22/23 e 23/24, qui la Serie A è pronta per poter bandire quando e se saranno definiti gli accordi tra gli operatori commerciali che hanno vinto la gara per il triennio».