Bremer va alla Juve, Cairo ha accettato l’offerta di 40 milioni più 7 di bonus

Bremer sarà un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha trovato l’accordo con il Torino su 40 milioni più 7 di bonus. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. I procuratori del calciatore sono già volati a Torino per incontrare la dirigenza Juve e definire il contratto del brasiliano.

“Nel primo pomeriggio la Juventus aveva formulato l’offerta per Bremer al Torino: 40 milioni più 7 di bonus .I granata hanno accettato l’offerta: accordo raggiunto, ora i bianconeri dovranno trovare l’intesa con gli agenti del giocatore per il contratto. Superata dunque la concorrenza dell’Inter: i nerazzurri avevano offerto 30 milioni più bonus e il cartellino di Casadei a titolo definitivo. Cairo ha deciso di accettare l’offerta dei bianconeri e ora resterà da definire l’ingaggio del difensore brasiliano con la Juventus: i procuratori hanno già raggiunto Torino ed è in corso un incontro tra la due società e gli agenti” .

L’ingaggio dovrebbe essere di 5 milioni.

Juventus are offering a five year deal worth more than €5m net salary per season to Gleison Bremer – so they expect him to accept and seal the deal. 🚨⚪️⚫️ #Juventus

Juventus have full agreement now in place with Torino: €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/Hr4Z2xRJww

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022