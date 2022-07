As: tra le quattro possibilità che ha Ronaldo per lasciare lo United c’è anche il Napoli

Il club ha comunicato al portoghese l’intenzione di ingaggiarlo. De Laurentiis ne vorrebbe fare il nuovo Maradona

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United. As scrive che ha quattro possibilità per farlo, quattro club che si sono in qualche modo interessati a lui: Atletico Madrid, Chelsea, Napoli e Bayern. E al momento l’Atletico sarebbe in pole.

“Cristiano Ronaldo accelera le sue opzioni per lasciare l’Old Trafford. Sono quattro le possibili vie di uscita che ha il campione portoghese, anche se una di queste è quella che ha guadagnato più forza negli ultimi giorni: Atletico, Chelsea, Napoli e Bayern hanno perso terreno per motivi diversi”.

L’Atlético non è solo la squadra meglio posizionata per acquisirlo, ma anche l’alternativa che più convince Ronaldo, anche se il club dovrebbe prima vendere qualche giocatore per poterlo comprare. Sul Napoli, As scrive:

“Il club italiano ha comunicato al fuoriclasse portoghese l’intenzione di ingaggiarlo e renderlo un’icona dell’entità, come era un tempo Diego Armando Maradona. Aurelio Di Laurentiis mantiene una grande amicizia con Jorge Mendes ed è disposto a scommettere molto sull’attaccante del Manchester United”.