As: Dybala, sondaggio del Napoli. Gli azzurri vogliono capire il peso economico dell’operazione

Il corteggiamento dell’Inter ha subito uno stop dopo l’ingaggio di Lukaku. Il Napoli con l’addio di Mertens è alla ricerca un 10, come dimostra la trattativa per Deulofeu

Il Napoli, per la prima volta, ha fatto una telefonata esplorativa all’entourage di Paulo Dybala. Lo rivela il quotidiano spagnolo As, a firma Mirko Calemme, che spiega che la dirigenza del club avrebbe fatto un sondaggio (non si può parlare ancora di trattativa) con l’entorno dell’argentino per comprendere il peso economico di un eventuale acquisto. D’altronde, spiega As, non è una novità che il Napoli stia setacciando il mercato dei numeri 10: l’addio (a meno di sorprese) di Mertens e la trattativa per Deulofeu, in qualche modo, lo suggeriscono.

L’attaccante della Juventus è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati. Il lungo corteggiamento dell’Inter, com’è noto, ha subito un brusco stop dopo l’acquisto di Lukaku: i nerazzurri, prima di pensare ad altre operazioni, hanno necessità impellente di fare delle uscite, soprattutto in attacco. E allora attorno alla Joya hanno cominciato a muoversi altri club del campionato di Serie A: ha chiesto informazioni il Milan, ha fatto una telefonata perfino Adriano Galliani per conto del Monza di Berlusconi (chiaramente si tratta di un acquisto quasi impossibile per una neopromossa). La notizia è che anche i partenopei hanno provato a tastare la situazione per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa: Dybala a Napoli giocherebbe la Champions da protagonista, la piazza ha un rapporto speciale con gli argentini. Potrebbe essere una suggestione.

L’Inter – conclude As – continua a sembrare favorita. La prossima settimana potrebbero esserci nuovi contatti con gli agenti della Joya. La sensazione, però, è che l’ex 10 della Juventus non possa aspettare i nerazzurri in eterno.