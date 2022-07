Alvino: «Adl non vuole scendere a patti con Agnelli, il passaggio di Koulibaly alla Juve è impossibile»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Non ha piacere a chiudere affari con Agnelli, tra i due non scorre buon sangue. Chiusura totale alla trattativa»

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato dell’interesse della Juventus per Koulibaly, per rimpiazzare De Ligt che ha chiesto di essere ceduto. Questa mattina La Stampa scriveva che De Laurentiis non vuole trattare con i bianconeri perché non vuole vivere un’altra SpaccaNapoli dopo la vicenda Higuain. Alvino conferma che l’operazione non è fattibile.

“De Laurentiis non è disposto a scendere a patti per trattative con la Juventus, quindi credo sia impossibile il passaggio di Koulibaly alla Juventus. Non c’è clausola rescissoria che tenga, in questo caso bisogna mettersi attorno ad un tavolo ed eventualmente discuterne. Da quello che so, De Laurentiis con Agnelli non ha piacere di chiudere affari e tra i due non scorre buon sangue. Tutto ciò mi porta a dire che c’è una chiusura totale del Napoli ad un’eventuale trattativa”.