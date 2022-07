A Dimaro fischi a De Laurentiis (che diserta la presentazione), Edo resta dietro le quinte

Contestazione in piazza, il presidente non si fa mai vedere in pubblico. Decibel Bellini cita quelli dello striscione A16 (i contestatori che lo invitano ad andare a Bari)

A Dimaro fischi a De Laurentiis. A Dimaro la sera della presentazione della squadra le notizie sono due. Una l’abbiamo data: è Spalletti che include Dries Mertens tra i calciatori che hanno lasciato il Napoli. L’altra sono i fischi ad Aurelio De Laurentiis che non si è presentato, mentre il figlio Edo ha preferito rimanere dietro le quinte e non è mai apparso sul palco.

A un certo punto della serata, il sindaco di Dimaro ha ringraziato la famiglia De Laurentiis e dalla platea è partita una bordata di fischi. Il presidente non si è mai visto in giro. È rimasto asserragliato in albergo, forse esce la mattina presto. Il figlio Edo ha preferito non salire sul palco per paura di essere fischiato.

Un’altra singolarità è che Decibel Bellini nel citare tutti quelli che avevano gli striscioni, ha citato anche “i ragazzi del gruppo A16” ossia i contestatori di De Laurentiis che invitano il presidente ad andare a Bari.