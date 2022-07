L’era Mertens è finita. Spalletti include il suo nome tra i calciatori che hanno lasciato il Napoli

Presentazione della squadra a Dimaro. «Chi è andato via porta con sé delle cose, chi arriva e arriverà porta altro, portano entusiasmo, questo è il calcio»

E’ la sera della presentazione del Napoli a Dimaro, in piazza, alla presenza dei tifosi. A parlare per primo, per il club, è Luciano Spalletti. Il tecnico ha elencato i giocatori che hanno già lasciato la squadra. E tra questi annovera anche Dries Mertens, che dunque da questo momento possiamo considerare un ex.

«Buonasera a tutti, mamma mia quanti siete! Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve andar via è il vostro supporto, il vostro entusiasmo. Quello non è sostituibile e non si può comparare. Restiamo uniti e forza Napoli!».