Villeneuve: «Hamilton deve darsi una sveglia. Il suo impegno sociale? Lo sport dovrebbe restarne fuori»

La Stampa intervista Jacques Villeneuve che parla di Formula Uno, Leclerc e Hamilton.

E per il Mondiale?

«Leclerc non deve mollare mai. Ha finalmente una macchina che va forte, deve approfittarne. Mai perdere le occasioni. Pensiamo a Hamilton l’anno scorso e alla sua battaglia persa contro Verstappen. Si pensava che quest’anno avrebbe cercato la rivincita, invece la Mercedes è indietro».

E lui è indietro rispetto al nuovo compagno Russell.

«È successo a Schumacher quando tornò in Formula 1 contro Rosberg, ad Alonso con Ocon e ora a Lewis. Prendere 4 decimi dal tuo compagno è tantissimo: deve darsi una sveglia. Il tanto criticato Bottas non era così distanziato».

Sempre a proposito di Hamilton: condivide il suo impegno sociale, ora imitato da altri piloti?

«Ognuno è libero di pensarla come vuole. Secondo me lo sport dovrebbe essere separato dal resto, anche perché c’è sempre il rischio di non conoscere ciò di cui si parla».