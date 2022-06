Roma, già venduti 23mila abbonamenti, i tifosi in fila per ore online

L’entusiasmo della tifoseria giallorossa non accenna a placarsi. La campagna abbonamenti per la prossima stagione è partita col botto

A Roma l’entusiasmo dei tifosi non si placa. Beati loro. Il Corriere dello Sport racconta come sta procedendo la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Sono stati già venduti più di 23mila abbonamenti e questa mattina ci sono file online di ore per accaparrarsi un tagliando.

“Sono stati infatti già venduti oltre 23mila abbonamenti, e oggi all’apertura della vendita libera sui posti disponibili in Curva Sud laterale ci sono file online di oltre un’ora. Più di cinquemila persone sono in attesa sperando di poter prendere un seggiolino nel settore, tante invece stanno puntando ad altri posti per potersi accaparrare un post fisso nella prossima stagione”.

La vendita libera scatterà dal 20 giugno. Quest’anno ci sono due tipi diversi di abbonamento.

“Oltre al “Classic” la Roma ha introdotto anche il “Plus”: l’abbonato potrà rivendere il suo posto per tutte le partite potendo rientrare quindi di parte della somma. La tessera è inoltre cedibile gratuitamente per un massimo di 3 gare (big match esclusi) e avrà una prevendita dedicata su competizioni europee e match di Coppa Italia oltre che sull’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match”.