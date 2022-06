Repubblica: Dzeko è il sogno di Spalletti, un giocatore affidabile per dare il cambio a Osimhen

Si legge sull’edizione online. Spalletti ha chiesto un attaccante al posto di Petagna. Il bosniaco sarebbe l’eccezione in un mercato di giovani

Non si placano le indiscrezioni di calciomercato intorno al Napoli dopo l’interessante articolo di Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport che ha riferito i pensieri di Spalletti sulla squadra della prossima stagione. In particolare, Repubblica, nell’edizione online, conferma l’interessamento dei partenopei per Edin Dzeko.

Stando a quanto riporta il quotidiano, Dzeko, a 36 anni, rappresenterebbe un’eccezione alla politica di ulteriore ringiovanimento avviata dal Napoli. Repubblica scrive che Spalletti avrebbe chiesto un altro attaccante al posto di Petagna e che considera il bosniaco «un giocatore affidabile per dare il cambio a Osimhen», la cui posizione, peraltro, viste le insistenti sirene inglesi, è tutt’altro che chiara.