«Quando si congedò da ct il Coni regalò a Bearzot una penna senza pennino» 

Il Venerdì di Repubblica intervista l’avvocato Giorgio Assumma. Oggi ha 87 anni, ha uno studio dietro la Rai, è stato per una vita il legale di tante star del cinema e della canzone. Tra i suoi assistiti c’erano Pino Daniele, Enzo Bearzot, Claudio Baglioni, Renzo Arbore, Ennio Morricone .

Chi?

«Non glielo dico. Però Pino Daniele preferì dormire da me dopo un’operazione delicata. Claudio Baglioni si ruppe il labbro in un incidente e per un po’ decise di non farsi vedere in giro, così venne nella mia casa in campagna».