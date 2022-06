Politano cerca l’accordo col Valencia. Schira: «Incontro a Marbella tra gli spagnoli e il suo agente»

Sarà quasi certamente lontano da Napoli il futuro di Matteo Politano. L’esterno destro romano ha già espresso a più riprese, tramite il suo procuratore Mario Giuffredi, la volontà di proseguire la sua carriera altrove. Alla base alcune incomprensioni con Spalletti, che nel finale di stagione gli ha quasi sempre preferito Lozano.

Politano, è noto, ha un ottimo rapporto con Gattuso, che l’ha chiesto al Valencia. Ne ha anche parlato ironicamente a Sportitalia in un’intervista non autorizzata per cui peraltro è stato multato dal Napoli. Gli spagnoli stanno cercando di chiudere l’accordo con l’entourage del calciatore prima di trovare l’intesa col Napoli. L’ha confermato l’esperto di mercato Nicolò Schira, che riferisce di un incontro andato in scena nel weekend a Marbella tra l’agente di Politano e il Valencia. L’accordo non può definirsi cerrado, ma le parti sono al lavoro. Il Napoli ha intenzione di sostituire Politano con Deulofeu, sullo sfondo c’è anche Bernardeschi ma in queste ore si fa pure il nome di Brekalo, che non è stato riscattato dal Torino.

🚨 Excl. – Meeting in Marbella last weekend between #Valencia and Matteo #Politano’s agent (M.Giuffredi). #Gattuso wants the italian winger as anticipated last June 3 and considers him a main target. Talks in progress to try to reach an agreement. #transfers https://t.co/AAGO26F7zL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2022