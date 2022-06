Il Napoli multerà Politano per aver rilasciato un’intervista in cui alimenta i dubbi sul suo futuro

Lo scrive il CorSport. Le dichiarazioni a Sportitalia non erano autorizzate dal club, si preannuncia un epilogo difficile per la sua avventura a Napoli

Il Napoli non ha gradito l’intervista rilasciata da Matteo Politano in vacanza a Formentera. A Sportitalia Politano aveva detto che avrebbe parlato con il club e il suo agente al ritorno dalle ferie. Il Corriere dello Sport scrive:

“Matteo Politano è stato multato dal Napoli per aver concesso un’intervista non autorizzata nella quale ha alimentato i dubbi sul suo futuro incerto”.

“La società, come da regolamento interno per tutti i tesserati, provvederà alla multa. Politano non aveva avuto l’ok per rilasciare dichiarazioni che avranno anche un peso nel rapporto con la società e in vista dell’estate che lo vedrà protagonista”.

“L’intervista non autorizzata con conseguente multa rischia di preannunciare un epilogo tutt’altro che sereno della

sua avventura al Napoli”.