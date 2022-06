Mundo Deportivo avverte il Napoli: c’è anche la Real Sociedad su Deulofeu

Gli spagnoli scrivono che in Italia tutti danno per scontato che finirà al Napoli e invece tra le destinazioni gradite a Deulofeu c’è anche San Sebastián

La Real Sociedad è molto interessata all’acquisto di Gerard Deulofeu. Lo comunica Mundo Deportivo, giornale spagnolo, che riporta di un contatto tra l’entourage del 28enne ex Barcellona, che ha incassato con piacere il gradimento della squadra di San Sebastián, e la dirigenza della Real.

L’articolo di Mundo Deportivo chiarisce che per i biancazzurri non sarà facile, visto che su Deulofeu lavorano da tempo anche il Napoli e il Villarreal. Il calciatore riscuote consensi anche in Premier, ma preferirebbe – così si legge – restare in Serie A o tornare in patria. In questo momento, dopo l’esperienza al Watford, non sarebbe nelle sue intenzioni quella di tornare a giocare nel campionato inglese.

«In Italia – scrivono gli spagnoli – danno per scontato che Deulofeu finirà al Napoli, che la prossima stagione giocherà la Champions League e che è già in trattativa con l’Udinese. Il calciatore però non chiude le porte alla Real, che non ha ancora contattato l’Udinese, ma che conosce le condizioni economiche dell’affare»

E a proposito, le condizioni sono queste: l’Udinese, per Deulofeu, chiede tra i 15 e i 20 milioni, ma secondo Mundo Deportivo si può chiudere anche a 10.