Messaggero: la Roma chiede troppo per cedere Zaniolo, Milan e Juve si defilano

Fumata grigia su rinnovo. Nicolò vuole 6 milioni, la Roma non va oltre i 3,5-4. Restano le piste estere Tottenham e Hoffenheim, ma Zaniolo vuole restare in Italia

Ieri l’agente di Nizolò Zaniolo ha incontrato Tiago Pinto per discutere del rinnovo con la Roma. Il Messaggero scrive che la fumata è grigia.

“Zaniolo (per ora) resta: non ci sono all’orizzonte offerte da 60 milioni che possano convincere i Friedkin a cederlo. In futuro si vedrà”.

Se ne riparlerà a settembre. A meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile, che però, al momento, sembra lontana.

“Difficile, perché il prezzo fissato dai Friedkin è fuori mercato per i possibili acquirenti. Il ds del Milan, Massara, ha detto chiaramente a Pinto che l’operazione a quelle cifre è insostenibile. Complicata anche la strada Juventus che vorrebbe inserire delle contropartite a cui, però, i giallorossi non sono interessati. Dunque, le uniche due squadre di Serie A che avevano intenzione di approcciarsi al giocatore si sono praticamente defilate. Per adesso. All’estero ci sarebbero Tottenham e Hoffenheim, ma Nicolò preferisce restare in Italia”.