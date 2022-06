Messaggero: Immobile vuole lasciare la Nazionale, Lotito gli ha offerto un futuro da dirigente 

Immobile resterà alla Lazio a vita. Il Messaggero scrive che il presidente Lotito gli ha offerto un futuro da dirigente nel 2026, quando avrà 36 anni. Immobile ha accettato. Vuole concentrarsi solo sul suo futuro in biancoceleste, lasciando la Nazionale.

“Due settimane fa, il patron ha offerto in gran segreto al bomber un futuro da dirigente con quattro anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2026), prolungato e adeguato a 4 milioni più bonus soltanto ad agosto scorso. Allora Ciro avrà 36 anni, potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo, e Lotito vuole avere subito la certezza di trovarlo ancora al suo fianco. Ciro non ha prezzo, c’è la stretta di mano, un patto”.

Immobile ha finora trascinato la Lazio in campo e macinato record.

“Peccato che solo sulla sponda biancoceleste del Tevere glielo riconoscano. Anzi, a Formello tutti sospettano che Ciro abbia pagato a livello nazionale sulla sua pelle l’ostilità nei confronti di Lotito, anche se in Federazione smentiscono. Eppure lo stesso patron ne è certo, lo ha consolato in privato quando tutti puntavano il dito contro il centravanti per l’uscita dal mondiale con la Macedonia del Nord. Immobile ha sofferto, poi ha saltato la finalissima dell’Italia contro l’Argentina per l’infortunio al malleolo. Eppure ci ha riflettuto tanto, e ora sembra davvero convinto di dire definitivamente addio all’azzurro e al nuovo ciclo del Mancio. Lo ha confidato a Lotito, l’unico a tributargli un premio (anche economico) per l’ennesimo titolo di capocannoniere vinto. Immobile vuole dimostrargli tutta la sua riconoscenza, confermarsi il figlio perfetto, concentrarsi solo sulla Lazio”.