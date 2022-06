Marco Borriello: «Ricordo ancora la tripletta con il Genoa, a Udine. Quella sera a casa mi aspettava Belen»

Alla Gazzetta: «Ho faticato il doppio degli altri per emergere. Si parlava di me anche fuori dal campo, così venivo spesso bastonato più del dovuto»

Oggi Marco Borriello compie 40 anni, la Gazzetta dello Sport lo intervista. Napoletano, ha giocato con il Treviso, il Milan, la Roma e il Genoa. Ha concluso la sua carriera nel 2019 in Spagna, nell’Ibiza. Tra pochi giorni verrà ufficializzato il suo incarico come membro del board dell’Ibiza e direttore delle relazioni internazionali.

Se si volta indietro, cosa vede?

«Tante cose belle, alcune brutte. Ho grande memoria, cerco di non ripetere gli errori. Nella vita ci sono gli intoppi, la differenza la fa come reagisci».

Quanta fatica ha fatto per essere quello che è?

La più grande soddisfazione e il più grande rimpianto?

Il Borriello più forte?

«Non si è visto. Ho il rimpianto di essermi fatto male in modo serio l’anno dopo i 19 gol con il Genoa: quaranta punti di sutura in un muscolo della gamba destra. Dal punto di vista fisico non sono più tornato come prima. Ho fatto comunque una bella carriera. E sono orgoglioso dell’affetto ricevuto: nessuno mi ha mai contestato».