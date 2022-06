Macron: «Mbappé? Gli ho consigliato di rimanere in Francia. Il ruolo di un presidente è difendere il Paese»

Le dichiarazioni a Le Parisien. «Indignato dai disordini dello Stade de France. Voglio risarcire le famiglie e chiarire le responsabilità»

L’Equipe riporta alcune delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron a Le Parisien. Macron è intervenuto su alcuni temi riguardanti lo sport, e in particolare sul suo ruolo per quanto concerne il rinnovo di Mbappé – che rese noto di aver intrattenuto alcune conversazioni col Presidente – e sui disordini dello Stade de France in occasione della finale di Champions.

Su Mbappé:

«Vi assicuro che non intervengo in nessuna operazione di mercato! Sono come ogni cittadino quando si parla di sport: ho semplicemente voglia di vedere belle partite e di sostenere una squadra, nel mio caso l’Olympique di Marsiglia. Confermo di aver avuto un colloquio con Mbappé, semplicemente per consigliargli di rimanere in Francia. Quando gli viene chiesto in informale e amichevole, il ruolo di un presidente è difendere il Paese»

Sulla finale di Champions:

«Ero, come tutti noi, indignato dai disordini, da ciò che abbiamo visto. Ci tengo molto alla calma. Dedico un pensiero alle famiglie che sono state respinte, che non hanno potuto accomodarsi ai loro posti nonostante avessero pagato. Vorrei che potessimo risarcirli il prima possibile. Voglio anche trasparenza. Ho chiesto al governo di chiarire cosa è successo, di determinare le responsabilità e di spiegarle in modo molto dettagliato ai cittadini francesi, ma anche agli inglesi e agli spagnoli»