L’Equipe, la statua della testata di Zidane tornerà esposta

La direttrice dei Musei del Qatar Sheikha al-Mayassa al-Thani, sorella dell’emiro, ha annunciato che dovrebbe essere collocata all’interno del nuovo museo dello sport di Doha, città che ospiterà la prossima Coppa del Mondo.

“Le società si evolvono. Ci vuole tempo, le persone all’inizio giudicano, ma poi lo scoprono e ci si abitua , ha spiegato lunedì. Zidane è un grande amico del Qatar ed è un grande modello in tutto il mondo arabo. L’arte è una questione di gusti .

La statua era stata esposta solo per pochi giorni nel 2013 sul lungomare e poi rimossa per motivi non molto chiari. Di sicuro aveva scatenato l’indignazione perché secondo alcuni incoraggiava l’idolatria e la violenza. Ma, secondo quanto riporta all’epoca dal Corriere della Sera, sarebbe stato lo stesso Zinedine Zidane a pretendere la rimozione della statua.